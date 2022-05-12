Призвала в Facebook сдавать позиции ВСУ: на Львовщине объявили подозрение 42-летней предательнице (фото)

Призвала в Facebook сдавать позиции ВСУ: на Львовщине объявили подозрение 42-летней предательнице (фото)

Во Львовской области объявили подозрение и взяли под домашний арест предательницу, призвавшую украинцев сдавать позиции ВСУ российским оккупантам.

Также 42-летняя женщина оправдывала вооруженную агрессию и войну, которую развязала Россия против Украины.

Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

"Установлено, что украинка, недавно вернувшаяся из России, вела антиукраинскую деятельность и поддерживала агрессию россии. В частности, на своей странице в Facebook злоумышленница распространяла сообщения, относительно успешного захвата Украины российскими войсками и обращалась к украинцам с просьбой распространять информацию о позициях ВСУ", — говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемая призвала помогать российской армии "освободить Украину от нацистов".

Когда именно задержали женщину и откуда она родом – в СБУ не уточнили.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Росийской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

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