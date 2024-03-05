"Призвали бездомного с гниющими ногами": Асеев откровенно высказался о мобилизации

По мнению Асеева, большинство новобранцев, с которыми он столкнулся в учебном центре, были "откровенно случайными в армии людьми".

Журналист и писатель, экс-пленный боевиков так называемой "ДНР", а теперь военнослужащий Станислав Асеев откровенно рассказал о проблемах в учебных центрах ВСУ, особенно с личным составом, направляемым из ТЦК.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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"Если сказать метафорически, то в моем случае "учебка" оказалась вывернутым наружу 24 февраля 2022-го: падающие эпилептики, "мурчащие" бывшие зеки, СЗЧшники (несколько случаев оставление частей за первые две недели) – и много случайных людей без всякого отношения к ни одной бригады, которые ждут "покупателей", – рассказывает Асеев.

По его мнению, большинство новобранцев были откровенно случайными в армии людьми: некоторые из судимостями, тяжелыми заболеваниями, без мотивации и образования.

"В процессе обучения из-за приступов, которые с курсантами случались прямо на улице, оказались несколько эпилептиков, а уже в больнице у двух новобранцев нашли гепатиты при первом же анализе крови", — говорит писатель.

Мобилизовали бездомного

Асеев рассказал, что в учебном центре встретил бездомного, которого мобилизовали.

"Вдобавок к нам еще и привезли бездомного: в ТЦК ему предложили "зиму в тепле", помыли, купили в секондхенде какие-то шмотки и забросили к нам в лес. Единственное, о чем военкомы забыли вспомнить, — это его ноги, которые буквально гнили и сочились", – отмечает военный.

По словам Асеева, этого мужчину уже на следующий день отвезли в больницу, но откуда его вернули в качестве вполне пригодного.

Разрез по регионам

У Асеева создалось впечатление, что чаще всего мобилизуют людей "из глубинок регионов", а не из областных центров.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщал, что россияне распространяют информацию о том, что 119-я ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных.

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