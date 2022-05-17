Призвали предать Украину: председателям двух районных судов в Луганской и Харьковской объявили подозрение

Призвали предать Украину: председателям двух районных судов в Луганской и Харьковской объявили подозрение

ДБР сообщило о подозрении в государственной измене главам двух районных судов в Луганской и Харьковской областях.

Следователи ГБР установили, что глава одного из районных судов Луганщины после оккупации города согласилась на предложение занять должность судьи в незаконно созданном органе так называемой ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро Украины.

"С целью быстрого установления и укрепления оккупационных властей подозреваемая объявила "сбор" судей и работников аппарата райсуда. Она публично призвала их перейти на сторону врага и присягнуть на верность так называемой ЛНР. Председатель суда уверяла подчиненных, что оккупированная территория войдет в состав псевдореспублики и гарантировала получения должностей в так називаемых судебных органах", — говорится в сообщении.

А на Харьковщине работники ДБР сообщили о подозрении в государственной измене главе одного из районных судов.

После оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом. Она активно призывала своих подчиненных предать Украину и уже вместе вершить так называемое "судопроизводство" в составе оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Председателям суда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 УК Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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