Призы за прививки: Мукачевский горсовет разыграет среди вакцинированных автомобиль и телевизоры

Власти закупят призов на 1,2 млн грн.

Мукачевский городской совет разыграет среди вакцинированных местных жителей автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, электросамокатов и телевизоров. К такой акции власть прибегла, чтобы поощрить жителей городской территориальной общины прививаться от коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского городского совета.

На эти призы мэрия планирует выделить 1,2 млн грн.

"В городском совете одобрили Программу содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19. Власти Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь", — говорится в сообщении.

Участие в акциии имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске, чтобы увеличить темпы вакцинации, мэр города Руслан Марцинкив пообещал выплатить премии учителям. Позже мэр заявил, что даст 100 тыс. премии первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. Так он хотел развеять миф о том, что вакцинированные от COVID-19 не могут забеременеть. После этого около ста женщин, которые забеременели после прививки, потребовали от мэра обещанных денег, но мэр сказал, что его обещание было лишь шуткой.

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