Призыв "дедов", время задержания и изъятия телефонов: все об изменениях в мобилизации-2025

Сегодня в ТЦК разъяснили ряд важных нюансов для украинских мужчин. ТСН.ua собрал самые важные заявления.

Несмотря на слухи о якобы "скором завершении войны", активно разгоняемых в Сети, в Украине продолжается усиленная мобилизация. Все военнообязанные мужчины должны стать на военный учет. Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет (младше 25 только если имеют военный опыт – срочную службу или военную кафедру.

Сегодня в ТЦК разъяснили ряд важных нюансов для украинских мужчин. Например, может ли мобилизовывать полиция, имеют ли право ТЦК отбирать телефон и на сколько времени могут задержать военнообязанного. Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции. ТСН.ua собрал ее самые важные заявления.

Задержание военнообязанных: кто имеет право

Майор Лариса Козак заверила, что полиция не имеет права мобилизовывать военнообязанных без сотрудников ТЦК – только проводить уведомления.

В то же время работники ТЦК могут мобилизовывать граждан без полиции. Козак обратила внимание, что работники ТЦК не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности. Задерживать имеет право только полиция. Однако, судя по многочисленным видео в соцсетях, на практике это далеко не всегда соблюдается.

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На намек, что военные ТЦК принимают участие в задержаниях, Козак отвечает, что во время админзадержания граждан работники ТЦК "способствуют работникам полиции".

"Во время административного задержания работники ТЦК и СП способствуют работникам полиции в задержании. Возможно, проблема пока в том, что законодатель не разграничил и не детализировал, что собой представляет это содействие. Я не вкладываю, конечно, в этот срок применение физической силы и методы физического влияния", – сказала она, передает "Интерфакс-Украина".

На сколько времени могут задержать

По словам Козака, полицейским в составе групп оповещения и сотрудникам ТЦК разрешено осуществлять розыск граждан, уклоняющихся от установленных правил военного учета. Это охватывает вопросы и задержания, и доставки в помещение ТЦК.

Офицер говорит, что в случае совершения злостного неповиновения работникам полиции или работникам ТЦК таких граждан могут задержать в соответствии с законодательством Украины сроком до трех часов.

В случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток.

"Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной – это было неповиновение, административный протокол о задержании", – пояснила Козак.

Запрет на мобильные телефоны

Сотрудники территориальных центров комплектования не вправе конфисковывать мобильные телефоны. Однако майор Козак отметила, что именно помещение ТЦК – это режимный объект с ограниченным доступом. Поэтому в некоторых кабинетах использование телефонов запрещено.

"Забирать средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся", – рассказала майор Козак.

Могут ли дать мобилизованное время на решение бытовых вопросов

Заметим, что недавно из-за запрета мобилизованному пользоваться телефоном возник скандал. Поскольку мужчина проживал сам, дома у него остался закрыт кот. Животное провело 6 суток закрыто в помещении без продовольствия и воды, и едва не погибло. Мужчине сначала не позволили позвонить по телефону или хотя бы передать ключи знакомым.

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Майор Лариса Козак сказала, что ей неизвестны случаи, когда военнообязанным запрещали передать ключи или пообщаться с близкими людьми, передает Lb.

Она заверила, что для решения бытовых вопросов каждому военнообязанному дают время. Но это предусмотрено для пришедших в ТЦК без нарушения. Такие военнообязанные имеют два месяца.

"Для граждан, доставленных нарушителями, такой возможности нет", – пояснила Козак.

Мобилизация "дедов"

Напомним, что 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

В Волынском ОТЦК заявили, что все равно будут брать "дедов", потому что нет законодательного запрета на их мобилизацию.

Лариса Козак из Киевского ТЦК сегодня сказала то же самое – мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена, она продолжается. Она уверяет, что категория граждан 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики.

По словам майора, она не видела лично случаев отправки граждан 50+ на "непосредственно боевые должности".

Повестки забронированным

Козак отметила, что повестки генерируются и направляются через портал Укрпочта с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования.

Поэтому даже забронированным лицам могут поступать повестки, и ее игнорирование повестки может привести к административной ответственности.

Блокпосты на въезде в Киев

У Ларисы Козак поинтересовались, с чем связана массовая проверка документов на въездах в Киев, что влечет за собой значительные пробки, которые иногда продолжаются часами. Об этом передает "Вечерний Киев".

Козак ответила, что ТЦК не имеют отношения к организации работы блокпостов и проверке документов у военнообязанных.

По ее словам, этот вопрос относится к компетенции органов безопасности, в частности полиции, СБУ и военных, выполняющих задачи на блокпостах. Принимают решение о работе блокпостов, в том числе и в Киевской областной военной администрации (КОВА).

"На блокпостах работают не столько работники ТЦК и СП, сколько представители полиции, СБУ и военные", — сказала Козак.

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