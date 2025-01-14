Призыв "дедов", время задержания и изъятия телефонов: все об изменениях в мобилизации-2025

Сегодня в ТЦК разъяснили ряд важных нюансов для украинских мужчин. ТСН.ua собрал самые важные заявления.
Несмотря на слухи о якобы "скором завершении войны", активно разгоняемых в Сети, в Украине продолжается усиленная мобилизация. Все военнообязанные мужчины должны стать на военный учет. Мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет (младше 25 только если имеют военный опыт – срочную службу или военную кафедру.
Сегодня в ТЦК разъяснили ряд важных нюансов для украинских мужчин. Например, может ли мобилизовывать полиция, имеют ли право ТЦК отбирать телефон и на сколько времени могут задержать военнообязанного. Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции. ТСН.ua собрал ее самые важные заявления.
Задержание военнообязанных: кто имеет право
Майор Лариса Козак заверила, что полиция не имеет права мобилизовывать военнообязанных без сотрудников ТЦК – только проводить уведомления.
В то же время работники ТЦК могут мобилизовывать граждан без полиции. Козак обратила внимание, что работники ТЦК не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности. Задерживать имеет право только полиция. Однако, судя по многочисленным видео в соцсетях, на практике это далеко не всегда соблюдается.
На намек, что военные ТЦК принимают участие в задержаниях, Козак отвечает, что во время админзадержания граждан работники ТЦК "способствуют работникам полиции".
"Во время административного задержания работники ТЦК и СП способствуют работникам полиции в задержании. Возможно, проблема пока в том, что законодатель не разграничил и не детализировал, что собой представляет это содействие. Я не вкладываю, конечно, в этот срок применение физической силы и методы физического влияния", – сказала она, передает "Интерфакс-Украина".
На сколько времени могут задержать
По словам Козака, полицейским в составе групп оповещения и сотрудникам ТЦК разрешено осуществлять розыск граждан, уклоняющихся от установленных правил военного учета. Это охватывает вопросы и задержания, и доставки в помещение ТЦК.
Офицер говорит, что в случае совершения злостного неповиновения работникам полиции или работникам ТЦК таких граждан могут задержать в соответствии с законодательством Украины сроком до трех часов.
В случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток.
"Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной – это было неповиновение, административный протокол о задержании", – пояснила Козак.
Запрет на мобильные телефоны
Сотрудники территориальных центров комплектования не вправе конфисковывать мобильные телефоны. Однако майор Козак отметила, что именно помещение ТЦК – это режимный объект с ограниченным доступом. Поэтому в некоторых кабинетах использование телефонов запрещено.
"Забирать средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся", – рассказала майор Козак.
Могут ли дать мобилизованное время на решение бытовых вопросов
Заметим, что недавно из-за запрета мобилизованному пользоваться телефоном возник скандал. Поскольку мужчина проживал сам, дома у него остался закрыт кот. Животное провело 6 суток закрыто в помещении без продовольствия и воды, и едва не погибло. Мужчине сначала не позволили позвонить по телефону или хотя бы передать ключи знакомым.
Майор Лариса Козак сказала, что ей неизвестны случаи, когда военнообязанным запрещали передать ключи или пообщаться с близкими людьми, передает Lb.
Она заверила, что для решения бытовых вопросов каждому военнообязанному дают время. Но это предусмотрено для пришедших в ТЦК без нарушения. Такие военнообязанные имеют два месяца.
"Для граждан, доставленных нарушителями, такой возможности нет", – пояснила Козак.
Мобилизация "дедов"
Напомним, что 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.
Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.
В Волынском ОТЦК заявили, что все равно будут брать "дедов", потому что нет законодательного запрета на их мобилизацию.
Лариса Козак из Киевского ТЦК сегодня сказала то же самое – мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена, она продолжается. Она уверяет, что категория граждан 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики.
По словам майора, она не видела лично случаев отправки граждан 50+ на "непосредственно боевые должности".
Повестки забронированным
Козак отметила, что повестки генерируются и направляются через портал Укрпочта с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования.
Поэтому даже забронированным лицам могут поступать повестки, и ее игнорирование повестки может привести к административной ответственности.
Блокпосты на въезде в Киев
У Ларисы Козак поинтересовались, с чем связана массовая проверка документов на въездах в Киев, что влечет за собой значительные пробки, которые иногда продолжаются часами. Об этом передает "Вечерний Киев".
Козак ответила, что ТЦК не имеют отношения к организации работы блокпостов и проверке документов у военнообязанных.
По ее словам, этот вопрос относится к компетенции органов безопасности, в частности полиции, СБУ и военных, выполняющих задачи на блокпостах. Принимают решение о работе блокпостов, в том числе и в Киевской областной военной администрации (КОВА).
"На блокпостах работают не столько работники ТЦК и СП, сколько представители полиции, СБУ и военные", — сказала Козак.