"Призыв должен быть с 20 лет": нардеп высказался о снижении мобилизационного возраста в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине должен быть с 20 лет.

Такое мнение он высказал в эфире проекта "Говорит Великий Львов".

Он подчеркнул, что сейчас по этому вопросу ведутся дискуссии.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потеряно поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", – отметил Костенко.

Напомним, Украина намерена мобилизовать еще 200 тыс. новобранцев до конца 2024 года, но эти планы вряд ли удастся претворить в жизнь.

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