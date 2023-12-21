Призыв из-за границы — будет или нет: в Минобороны объяснили заявление Умерова

В Минобороны Украины объяснили слова министра Рустема Умерова о том, что мужчин, которые находятся за границей, якобы собираются призвать в ряды ВСУ.

Комментарий начальника управления прессы и информации Минобороны Иллариона Павлюка приводит издание "Бабель".

Так, министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью немецкому Bild. Издание, ссылаясь на его слова, пишет, что Минобороны планирует призвать на военную службу из-за границы мужчин-украинцев 25—60 лет. Их "попросят" явиться в призывные пункты ВСУ, иначе к ним будут "применены санкции".

Однако в Минобороны объяснили, что эта информация не совсем правдива. По словам Павлюка, Bild "сместил акцент" и представил слова министра Умерова не совсем корректно.

"Министр в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску. Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы на повестке дня нет", — объяснили в Минобороны.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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