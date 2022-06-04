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Призыв мэра Мариуполя и нарастание сопротивления на юге: главные события ночи 4 июня

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Призыв мэра Мариуполя и нарастание сопротивления на юге: главные события ночи 4 июня

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные события ночи 4 июня:

  • Мариупольский городской голова Вадим Бойченко призвал объединиться для спасения жителей Мариуполя, которые заблокированы врагом в городе. Читать дальше –>
  • Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Местные жители продолжают сопротивляться. Читать дальше –>
  • Каждая третья многодетная семья не уехала из дома на время войны. Причины разные – кто-то не мог, кто-то не захотел бросать свой дом. Читать дальше –>
  • В полутора тысячах километров от родной сцены: актеры мариупольского драмтеатра, который в марте разбомбили россияне, снова вернулись к работе. Но в Ужгороде – где помещением театра с ними поделились коллеги. Читать дальше –>
  • Джавелинка и Байрактарчик, Пчевелины и Коты-воины: сумская художница Светлана Качуровская создала серию патриотических открыток со сказочными созданиями. Читать дальше –>

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