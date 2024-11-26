Призыв по мобилизации – это именно для немотивированных: заявление спикера Полтавского ТЦК

Истомин не согласился с обвинениями в адрес ТЦК в увеличении случаев СОЧ, поскольку в армию попадают много немотивированных людей.

Для мотивированных людей в Украине существует военная служба по контракту. А призыв по мобилизации – это именно для немотивированных. Полномасштабная война длится более 2,5 лет, так почему эти люди до сих пор не мотивированы?

Об этом пресс-секретарь Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил в интервью изданию "Телеграф".

Журналисты поинтересовались у Истомина, соглашается ли он с обвинениями в адрес ТЦК в увеличении случаев самовольного оставления части, поскольку в армию попадает много немотивированных людей.

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"Я не могу с этим согласиться. Когда слышу такое, у меня возникает несколько вопросов. Полномасштабная война длится более двух с половиной лет, так почему эти люди до сих пор не мотивированы? Кто их должен мотивировать? ТЦК? Каким образом? А где взять мотивированных в таком случае? Да и вообще давно пора понять: для мотивированных существует военная служба по контракту. А призыв по мобилизации это, в принципе, именно для немотивированных лиц", – высказался спикер Полтавского ТЦК.

Он отметил, что призыв по мобилизации – это обязательная военная служба. Попав в армию таким образом, кто-то получает мотивацию, а кто-то — нет.

"Но даже те, кто не становятся мотивированными воинами, не обязательно идут в СОЧ. По моему мнению, это происходит преимущественно тогда, когда воин не находит общего языка с командиром, когда он чувствует себя лишним в подразделении", — сказал Истомин.

К слову, ранее руководительница медицинской службы 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады Алина Михайлова заявила, что в Украине должны быть "бусифицированы" абсолютно все.

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