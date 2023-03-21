Призыв женщин: в Минобороны объяснили, в каких случаях их могут вызвать в военкомат

Женщин на фронт отправляют только по их согласию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Украине к военкоматам вызывают только военнообязанных женщин, а на фронт их отправляют только с согласия.

Об этом со ссылкой на представительницу Минобороны сообщил "24 Канал".

По ее словам, в настоящее время в России проводятся информационные операции, направленные на дискредитацию Украины. В частности, они сейчас разгоняют историю о мобилизации женщин. "Хотя это уже старая история", объяснила замминистра.

Маляр отмечает, что даже медики, состоящие на обязательном военном учете, направляются на передовую только с согласия.

"Если женщине приходит повестка, то это для сверки данных. Ведь есть военнообязанные женщины. Даже когда все это мы объяснили, все равно последовали заголовки: "массово будут проводить мобилизацию женщин — объяснение Минобороны". Повторяю, не мобилизуют у нас женщин без их согласия", — заверила Маляр.

Она сообщила, что в Украине на передовой ориентировочно служит 5 тысяч женщин. Все находятся там с согласия, отметила заместитель главы Минобороны.

"Даже медиков, пребывание которых на обязательном военном учете предусмотрено законом, направляют туда только с согласия", – рассказала Маляр.

Напомним, в Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

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