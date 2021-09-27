Призывал к войне: в Мариуполе осудили мужчину, который распространял враждебную пропаганду в соцсетях

Призывал к войне: в Мариуполе осудили мужчину, который распространял враждебную пропаганду в соцсетях

Подозреваемому инкриминировали ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины.

В г. Мариуполе к 3 годам лишения свободы приговорили 51-летнего местного жителя, который в социальных сетях активно распространял враждебную пропаганду, призывая к войне и изменения территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

Следствие установило, что житель Мариуполя с ноября 2018 года по июнь 2020 репостил и публиковал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".

"Мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к решению военного конфликта и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминировали ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины. Приморский районный суд. Мариуполя приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила сеть интернет-ботов, которые работали на иностранные спецслужбы.

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