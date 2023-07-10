Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП из Черкасской области сообщили о подозрении

В ходе обысков обнаружили запрещенную символику, а также портреты Гитлера и Ленина.

Служба безопасности разоблачила клирика УПЦ (МП) в Черкасской области, оправдывающего российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

"Во время общения с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля. Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления оккупантов", – говорится в сообщении СБУ.

Как выяснилось, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "возобновления" Советского Союза и призвал к захвату оккупантами всей территории Украины.

Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:

компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды

запретную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой, среди которых портрет Адольфа Гитлера и Владимира Ленина

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Ранее стало известно, что Служба безопасности собрала доказательную базу против бывшего народного депутата от запрещенной Коммунистической партии, поддержавшего вооруженную агрессию РФ против Украины.

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