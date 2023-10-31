Призывал сбросить на Киев атомную бомбу и ставить портреты Путина: в Николаеве осудили корректировщика РФ

В Николаеве к 5 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который передавал своим родственникам данные о позициях ПВО, местах дислокации ВСУ и последствиях российских ракетных ударов. Также он призвал "сбросить на Киев атомную бомбу" и мечтал, что "портреты Путина будут в каждом украинском доме".

Об этом говорится в приговоре Корабельного районного суда Николаева.

По данным суда, подозреваемым является житель Николаева, который работает зубным техником и воспитывает двоих детей. В начале полномасштабной войны России против Украины он поддержал оккупационную армию и передавал своим родственникам в РФ данные об украинской ПВО, местах дислокации военных и последствиях ракетных ударов по городу. Также он сообщал в Россию, что из Николаева "сбежала СБУ и полиция".

Кроме того предатель хотел, чтобы россияне убили как можно больше воинов ВСУ и призвал оккупантов сбросить на Киев атомную бомбу, вот, что он писал своим родственникам в РФ:

"На убой пацанов оставили. Срочников только жалко. А остальные - пусть побольше валят. Потом поменьше вони будет".

"А на Куев атомную е*ануть, пусть не радуются".

"Да таких умников, 6-7 областей для йоб**ого патриотизма оставят.....".

"Скоро в каждой укрхате портрет путина будет висеть".

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Мужчину задержали в Николаеве 8 апреля 2022 года. На суде подозреваемый вину отрицал. Он заявил, что просто "активно следил за боевыми действиями в Украине". То, что он сбрасывал карты и фото с последствиями ударов РФ по Николаеву своим родственникам из России — это было якобы "доказательство того, что он в безопасности".

Суд признал мужчину виновным за:

частью 2 статьи 114-2 УК Украины.

частью 1 статьи 436-2 УК Украины.

частью 3 статьи 436-2 УК Украины.

Его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области к пожизненному лишению свободы приговорили 22-летнюю девушку, которая активно поддерживала Россию в соцсетях и сдавала оккупантам координаты воинских частей, складов, заводов и объектов критической инфраструктуры.

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