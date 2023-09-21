Призывал убивать украинцев: СБУ объявила подозрение главе "медиа-холдинга" "ДНР"

По данным спецслужбы, предатель входит в ближайшее окружение террориста Пушилина.

СБУ сообщила о подозрении сразу по семи уголовным статьям Роману Беседину — руководителю оккупационного "медиа-холдинга" "ДНР", который публично призывает к физическому уничтожению всех украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники украинской Службы безопасности собрали доказательную базу по поводу Беседина, позиционирующего себя как один из ключевых рупоров Кремля в оккупированном Донецке и публично призывающего к физическому уничтожению всего украинского народа.

Что натворил Беседин

СБУ установила, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский "медиа-холдинг", зарегистрированный в России и объединяющий все печатные издания временно оккупированной части Донетчины.

По имеющимся данным, Беседин входит в ближайшее окружение главы террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина. Последний лично способствовал назначению Беседина в ряды прокремлевского органа пропаганды.

"После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку "присоединения" оккупированного Донбасса в состав рф. Для этого давал указания подчиненным пропагандистам активно освещать российскую "паспортизацию" местных жителей и делать фейковые публикации", – говорится в сообщении СБУ.

Беседин и незаконные российские "выборы"

Там добавили, что Беседин также использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных российских выборах в сентябре 2023 года. На этих же ресурсах фигурант дела агитировал за марионеточных российских "кандидатов" и "информировал" о сфальсифицированных итогах "голосования".

По каким статьям Беседину объявлено подозрение

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Беседину о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку Беседин находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Кстати, во время обысков у подозреваемого в госизмене нардепа Нестора Шуфрича СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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