Призывала "вставать на смертный бой с путинской ордой": в Омске 5 полицейских задерживали бабушку с антивоенным плакатом (видео)

В России граждане продолжают понемногу выражать свою позицию против войны. Так в Омске к памятнику Богдану Хмельницкому вышла пожилая женщина и призвала граждан восстать против преступного путинского режима.

Женщину задерживали 4 полицейских. Видео очевидцы выложили в Сети.

Также читайте Пугачева впервые публично поддержала антивоенную позицию Галкина и попросилась в "иноагенты"

"Омск. Полицейские впятером задерживают и тянут к машине пожилую женщину, развернувшую антивоенный плакат. А Красовского, призвавшего топить и сжигать детей, просто немножко поругали", — подписали видео в телеграмм-канале "Ватное болото".

На кадрах видно, как пожилая женщина стала у памятника Богдану Хмельницкому в Омске с плакатом-обращением "Матери, остановите войну". Простояла старушка недолго. Уже через несколько минут прекращать преступные действия злостной "дискредитантки" российской армии приехали 5 полицейских.

"Вставай страна огромная, вставай на смертный бой! С путинской бандой черною, с проклятой ордой", — переиначила слова известной песни омская пенсионерка.

Правоохранители начали угрожать женщине, на что она ответила, махнув рукой: "Не пугай меня, мне осталось жить здесь без году неделя".

Далее стражи порядка пытались вырвать у женщины из рук плакат, но она его сама скрутила и затем потролила правоохранителей.

"Теперь тащите меня!", — сказала она.

Российские правоохранители схватили бабушку под руки и потащили в автозак.

Напомним, что суд в Санкт-Петербурге признал виновным по статье о дискредитации российской армии местного жителя Артура Дмитриева. Муж вышел на одиночный пикет с плакатом антивоенного содержания, на котором была написана цитата авторства Владимира Путина о том, что война приносит горе, слезы и испытания. В судье цитату Путина признали дискредитирующей российскую армию и участника пикета привлекли к ответственности.

Читайте также: