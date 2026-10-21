Призывали убивать украинцев и отделить Закарпатье: СБУ разоблачила шесть человек

СБУ разоблачила шестерых пророссийских агитаторов / © Служба безопасности Украины

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В Службе безопасности Украины разоблачили очередную сеть прокремлевских агитаторов, действовавших в разных уголках страны. В целом задержаны или разоблачены шесть человек, которые систематически оправдывали полномасштабное вторжение РФ, разжигали межнациональную и религиозную рознь и работали на подрыв информационной безопасности.

Об этом сообщила СБУ.

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Оправдывали войну и разжигали рознь: СБУ разоблачила пророссийских агитаторов

В Киеве правоохранители схватили пропагандистку, которая отличалась особой гиперактивностью: в течение 2025-2026 годов она успела разместить в Telegram почти 100 тысяч сообщений. В своих публикациях фигурантка откровенно призвала убивать украинцев, подстрекала к насилию против одного из национальных меньшинств, а также призвала уничтожать храмы религиозных общин.

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В Николаеве киберспециалисты СБУ раскрыли агитатора, который выполнял прямые указания куратора из России. Задачей задержанного было администрирование местного Telegram-канала, насчитывавшего более 13 тысяч подписчиков. Там он регулярно публиковал пророссийские материалы, поддерживал оккупантов и распространял деструктивные месседжи.

В Черкасской области под прицел СБУ попали сразу два человека. Первая — жена настоятеля одного из храмов УПЦ (МП), которая через Telegram-чаты и частную переписку с прихожанами и знакомыми превозносила Путина и отрицала факт российской агрессии.

Второй — гражданин РФ с видом на постоянное проживание в Украине, который пытался в соцсетях выдать полномасштабную войну за «внутренний гражданский конфликт» и публично поддерживал аннексию восточных регионов.

Еще двух фигуранток задокументировали на Закарпатье. Женщины со своих аккаунтов распространяли прокремлевские нарративы, оправдывали вооруженную агрессию РФ, а также призывали к отделению Закарпатской области от состава Украины.

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Назначенные спецслужбой экспертизы полностью подтвердили факт подрывной деятельности всех шести человек. Следователи СБУ уже сообщили им о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 — публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с такими призывами, совершенные с использованием средств массовой информации;

ч. 1 ст. 110 — распространение материалов с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины;

ч. 6 ст. 111-1 — осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку вооруженной агрессии против Украины;

ч. 2 ст. 161 — умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, соединенные с угрозами;

чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

СБУ: последние новости

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила убийство российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину в Киевской области и на восточном фронте, а ныне является общественным деятелем и тренером по кикбоксингу. Сотрудники СБУ задержали вблизи столичного спорткомплекса агентку ФСБ, которая проводила разведку местности и готовила засаду, чтобы застрелить активиста из боевого пистолета.

Исполнительницей оказалась безработная жительница оккупированного Мелитополя, которую российские спецслужбы завербовали, обещав закрыть уголовное дело по наркотикам. Женщина прошла подготовку по конспирации и огнестрельному оружию, после чего через Беларусь добралась до Киева. В столице она соблюдала строгую конспирацию, регулярно меняла гостиницы и изъяла из схрона в лесопарковой зоне пистолет с патронами.

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Во время обыска гостиничного номера было изъято оружие и смартфон с подтверждением связи с куратором, личность которого уже установлена. Следователи объявили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей без права залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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