Призывали "восстановить СССР" и не только: в Украине разоблачили сеть неокоммунистов (фото)

В Украине разоблачена подпольная неокоммунистическая организация / © Национальная полиция Украины

Нацполиция Украины вместе с СБУ разоблачили подпольную неокоммунистическую организацию, которая через сеть телеграм-каналов распространяла запрещенную символику и призывала «восстановить СССР».

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Киевские правоохранители разоблачили деятельность представителей так называемого «Оргкомитета УССР». Члены этого движения создали сеть телеграм-каналов, в которых пропагандировали идеи восстановления СССР, распространяли коммунистическую символику, не признавали Конституцию Украины и любые государственные институты.

Четверо активных участников изготавливали и распространяли запрещенную коммунистическую символику. Кроме того, они администрировали телеграм-каналы и чаты, через которые координировали свои действия и привлекали новых сторонников.

«Члены этих сообществ создавали и координировали деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали „съезды граждан ссср“ и принимали собственные законы», — отмечается в заявлении полиции.

По данным следствия, злоумышленниками оказались 58-летний житель Черновцов, 45-летняя жительница Мукачево, 46-летний житель Ивано-Франковска и 49-летняя жительница Киева. Дома у фигурантов провели обыски и изъяли материалы с запрещенной символикой, мобильные телефоны и ноутбуки, через которые происходило администрирование телеграм-каналов.

Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в изготовлении, распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима. За это грозит наказание до 10 лет заключения.

Напомним, СБУ на Киевщине разоблачила 58-летнего бывшего правоохранителя, который стал пророссийским Интернет-агитатором. Он распространял во вражеских сообществах нарративы России о капитуляции и разоружении Украины.