Призывник из-за мобилизации обратился в Верховный суд: чем закончилось дело

Мужчина настаивал, что он не хотел избежать мобилизации.
Переселенца из Славянск Донецкой области из-за уклонения от мобилизации в Ивано-Франковске приговорили к одному году лишения свободы. Мужчина и его адвокат обратились в Верховный суд, чтобы отменить приговор. Они настаивали, что призывник не хотел избежать мобилизации, а просил назначить ему альтернативную службу по религиозным убеждениям.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Мужчину приговорили к лишению свободы из-за уклонения от мобилизации
По данным судебного дела, Ивано-Франковский городской суд признал уроженца Донбасса виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 1 году лишения свободы. Это решение также поддержал апелляционный суд.
В материалах суда указано, что мужчина 30 мая 2022 переехал из Славянска Донецкой области в Ивано-Франковск, как внутренне перемещенное лицо. Его там сочли годным к военной службе. 2 июня 2022 года он должен был прибыть в военкомат для прохождения службы в ВСУ, однако мужчина отказался. Тогда ему вручили повестку на 6 июня 2022, однако он снова отказался.
Мужчину приговорили к лишению свободы.
Как объяснил свои действия призывник
На заседании Верховного суда призывник заявил, что он "добросовестно отказался от военной службы и просил заменить ему его воинскую обязанность и военную службу по мобилизации на альтернативную невоенную службу в соответствии с положениями ст. 35 ч. 4 Конституции Украины". Это он объяснил своими религиозными убеждениями. Мужчина отметил, что суды первой инстанции и апелляционный не учли его просьбу и не изучили подробности.
Это подтвердил и адвокат мужчины.
Что решил Верховный суд
Верховный суд, изучив материалы дела, решил, что суды обеих инстанций не учли желание мужчины по альтернативной службе.
"В нарушение требований ст. 374 УПК Украины в приговоре суда первой инстанции отсутствует обоснование вывода о том, что подсудимый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями. В приговоре не приведено должное обоснование по данному вопросу с учетом конкретных обстоятельств уголовного производства и позиции самого подсудимого", — говорится в материалах дела.
Верховный суд отменил приговор Ивано-Франковского городского суда и Ивано-Франковского апелляционного суда и назначил заседание в суде первой инстанции. Также осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.
Напомним, в Полтавской области Зинковский районный суд оправдал уклониста, дважды получавшего повестки, однако отказывавшегося от службы во время мобилизации. Примечательно, что судья Сергей Должко назвал указы президента Владимира Зеленского о мобилизации "произведениями", а Министерство обороны — "частной компанией".
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