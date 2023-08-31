Призывник из-за мобилизации обратился в Верховный суд: чем закончилось дело

Переселенца из Славянск Донецкой области из-за уклонения от мобилизации в Ивано-Франковске приговорили к одному году лишения свободы. Мужчина и его адвокат обратились в Верховный суд, чтобы отменить приговор. Они настаивали, что призывник не хотел избежать мобилизации, а просил назначить ему альтернативную службу по религиозным убеждениям.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчину приговорили к лишению свободы из-за уклонения от мобилизации

По данным судебного дела, Ивано-Франковский городской суд признал уроженца Донбасса виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 1 году лишения свободы. Это решение также поддержал апелляционный суд.

В материалах суда указано, что мужчина 30 мая 2022 переехал из Славянска Донецкой области в Ивано-Франковск, как внутренне перемещенное лицо. Его там сочли годным к военной службе. 2 июня 2022 года он должен был прибыть в военкомат для прохождения службы в ВСУ, однако мужчина отказался. Тогда ему вручили повестку на 6 июня 2022, однако он снова отказался.

Мужчину приговорили к лишению свободы.

Как объяснил свои действия призывник

На заседании Верховного суда призывник заявил, что он "добросовестно отказался от военной службы и просил заменить ему его воинскую обязанность и военную службу по мобилизации на альтернативную невоенную службу в соответствии с положениями ст. 35 ч. 4 Конституции Украины". Это он объяснил своими религиозными убеждениями. Мужчина отметил, что суды первой инстанции и апелляционный не учли его просьбу и не изучили подробности.

Это подтвердил и адвокат мужчины.

Что решил Верховный суд

Верховный суд, изучив материалы дела, решил, что суды обеих инстанций не учли желание мужчины по альтернативной службе.

"В нарушение требований ст. 374 УПК Украины в приговоре суда первой инстанции отсутствует обоснование вывода о том, что подсудимый не имеет права на прохождение альтернативной службы, хотя он считал, что имеет такое право в связи со своими религиозными убеждениями. В приговоре не приведено должное обоснование по данному вопросу с учетом конкретных обстоятельств уголовного производства и позиции самого подсудимого", — говорится в материалах дела.

Верховный суд отменил приговор Ивано-Франковского городского суда и Ивано-Франковского апелляционного суда и назначил заседание в суде первой инстанции. Также осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, в Полтавской области Зинковский районный суд оправдал уклониста, дважды получавшего повестки, однако отказывавшегося от службы во время мобилизации. Примечательно, что судья Сергей Должко назвал указы президента Владимира Зеленского о мобилизации "произведениями", а Министерство обороны — "частной компанией".

Читайте также: