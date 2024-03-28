Призывник на Волыни напал с ножом на работника ТЦК, который вернулся с фронта после ранения: чем все закончилось

На Волыни военнообязанный напал с ножом на работника ТЦК. Мужчина получил ранение в живот.

В Нововолынске Волынской области местный житель напал с ножом на сотрудника Владимир-Волынского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщила пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук в эфире "Радио Свобода".

Так, два сотрудника Второго отдела Владимир-Волынского ТЦК пришли в дом военнообязанного мужчины для уточнения причины его неприбытия в ТЦК после получения повестки. На это местный житель отреагировал резко — он с ножом напал на одного из работников военкомата.

Военнослужащий Александр, попавший на работу в ТЦК после ранения во время боевых действий, снова получил ранение в живот.

"В течение последних дней военнослужащего ТЦК навещали семья, собратья, коллеги и неравнодушные жители города, которые переживают за состояние здоровья военного, который принимал участие в боевых действиях, получил ранения на поле боя, а сегодня проходит военную службу в ТЦК", - говорится в сообщении.

В настоящее время военный находится в больнице и начал идти на поправку.

Напомним, ранее стало известно, что менее половины от общего количества работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются участниками боевых действий. Такое соотношение составляет 46,2%.

Читайте также: