Призывник в военкомате хвалил Путина и заявил, что после мобилизации сразу предаст Украину

В ТЦК мужчина заявил, что "Путин делает все верно".

В Сумской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который в помещение ТЦК и СП хвалил Путина и заявил, что если его мобилизуют, он сдастся в плен и выдаст россиянам все координаты ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

По данным суда, в июне 2023 года мужчина в помещении ТЦК во время профессионально-психологического отбора кандидата на прохождение военной службы по мобилизации хвалил Россию и Путина.

Он заявил, что мол "ВСУ обстреливают гражданских и мародерят и "сдали" Мариуполь, которому лучше быть в составе России", жизнь в РФ он считал "намного лучше, чем в Украине". Также подозреваемый скучал по Януковичу и считает жизнь в оккупации неплохим вариантом. Также он поддержал действия Путина.

"Президент РФ Путин все делает правильно и я полностью согласен с его действиями, захватом территорий Украины и убийством мирного населения Украины. Жить в составе России лучше. Как пример, Мелитополь, в котором после оккупации люди стали жить лучше, чем во времена Украины", – заявил подозреваемый.

Кроме того, он заявил, что если его мобилизуют — он сразу сдастся в плен и сдаст все локации ВСУ. Подозреваемый добавил, что сделает это, поскольку его дядя служит в оккупационной армии.

В ходе досудебного расследования подозреваемый вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока, как об этом просила прокуратура.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Черкассах депутат агитировал за "победу России" и заявлял, что станет гауляйтером.

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