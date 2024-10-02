Призывники должны в 17 лет стать на учет, в противном случае – штраф: законопроект

Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет.
Министерство обороны Украины предлагает убрать из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Призывник должен будет сам стать на учет через "Резерв+" или через ТЦК.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на зарегистрированный в Верховной Раде законопроект правительства №12076.
Авторы документа предлагают исключить из закона нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников.
Вместо этого предлагается положить подачу данных на самого призывника. Так, призывник сможет встать на военный учет путем визита в ТЦК или дистанционно через приложение "Резерв+". В противном случае он должен будет все-таки явиться в военкомат и уплатить штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс грн.
Так, в законопроекте 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
- прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;
- личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Минобороны.
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Напомним, действующая сейчас норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта на военный учет берутся юноши, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет.
Уважительные причины непрохождения электронной идентификации (неуточнения своих персональных данных) призывника:
- болезнь гражданина;
- препятствие стихийного характера;
- проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории Украины или территории, где ведутся боевые действия;
- другие обстоятельства, которые лишили возможности пройти электронную идентификацию и уточнение данных средствами Электронного кабинета призывника или путем личного визита в ТЦК.
Граждане, которые не встали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на учет только после личного прибытия в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при достижении 18-летнего возраста. То есть придется уплатить штраф.
Напомним, в августе стало известно, что в Украине из разных реестров сформируют перечень всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в реестр "Обериг", которые подлежащие постановке на военный учет.
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