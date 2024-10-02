Призывники должны в 17 лет стать на учет, в противном случае – штраф: законопроект

Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет.

Министерство обороны Украины предлагает убрать из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Призывник должен будет сам стать на учет через "Резерв+" или через ТЦК.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на зарегистрированный в Верховной Раде законопроект правительства №12076.

Авторы документа предлагают исключить из закона нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников.

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Вместо этого предлагается положить подачу данных на самого призывника. Так, призывник сможет встать на военный учет путем визита в ТЦК или дистанционно через приложение "Резерв+". В противном случае он должен будет все-таки явиться в военкомат и уплатить штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс грн.

Так, в законопроекте 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Минобороны.

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Напомним, действующая сейчас норма предусматривает, что ежегодно в течение января-марта на военный учет берутся юноши, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет.

Уважительные причины непрохождения электронной идентификации (неуточнения своих персональных данных) призывника:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории Украины или территории, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, которые лишили возможности пройти электронную идентификацию и уточнение данных средствами Электронного кабинета призывника или путем личного визита в ТЦК.

Граждане, которые не встали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на учет только после личного прибытия в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при достижении 18-летнего возраста. То есть придется уплатить штраф.

Напомним, в августе стало известно, что в Украине из разных реестров сформируют перечень всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в реестр "Обериг", которые подлежащие постановке на военный учет.

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