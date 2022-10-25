Призывы к сбережению электроэнергии будут актуальны еще несколько месяцев — глава “Укрэнерго”

Результаты экономного использования электроэнергии украинцами уже очевидны, но в течение осенне-зимнего периода все еще придется экономить.

Даже несколько процентов экономии электроэнергии по всей энергосистеме очень сильно помогают ее сбалансировать.

Об этом сообщил в комментарии ТСН глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы видим в режиме реального времени в нашем диспетчерском центре результаты усилий наших граждан, той экономии, которую они демонстрируют... Призывы [экономить электроэнергию] не прошли даром, мы очень благодарны", — отметил он.

В то же время, Кудрицкий обратился к гражданам Украины не оставлять эту привычку и продолжать экономно использовать электроэнергию.

"К сожалению, можно прогнозировать, что осенне-зимний период будет сверхсложным и я думаю, что сбережение электроэнергии будет актуальным релевантным призывом в последующие месяцы", — подчеркнул он.

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