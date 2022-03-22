Призывы к вооруженной агрессии РФ: "рупорам кремля" Киселеву и Скабеевой сообщено о подозрении

Призывы к вооруженной агрессии РФ: "рупорам кремля" Киселеву и Скабеевой сообщено о подозрении

За совершение этого преступления Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Гражданам Российской Федерации Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщено о подозрении в совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Ради оправдания в глазах граждан РФ военных преступлений и преступлений против человечности, руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей. По данным следствия, пропагандисты-журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева в прямых эфирах телевизионных передач неоднократно оправдывали действия военно-политического руководства государства-агрессора и призывали к захвату вооруженными силами РФ территорий суверенной Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту организации военно-политическим руководством Российской Федерации широкомасштабного вооруженного вторжения в Украину и нанесение ракетно-бомбовых ударов, повлекших гибель и ранение тысяч мирных жителей, уничтожение и повреждение большого количества объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, причинение значительный ущерб экологии и безопасности населения осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение – Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, посягающих на суверенитет и территориальную целостность Украины, которые совершают военные и другие преступления, связанные с российской агрессией, объявление их в международный розыск и наложение ареста на активы, где бы они ни находились.

За совершение этого преступления Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российского пропагандиста Киселева включили в перечень опасных для Украины лиц.

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