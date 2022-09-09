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Призывы оккупантов возвращаться на захваченные территории — это ловушка для украинцев: Верещук объяснила почему

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Призывы оккупантов возвращаться на захваченные территории — это ловушка для украинцев: Верещук объяснила почему

Фото: Правительственный портал

Вицепремьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук убеждена, что призывы оккупантов возвращаться к захваченным территориям — это ловушка для украинцев.

По ее словам, россиянам нужны "картинки" для их фарса", однако это очень опасно.

Об этом сообщила прессслужба Минреинтеграции в Телеграмме.

"Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача – любым способом заставить вернуться, им нужны "картинки" для их фарса. Дождитесь деоккупации – это уже недолго. Не подвергайте опасности себя и родных!" – заявила Верещук.

По информации Генштаба ВСУ, захватчики призывают украинцев, которые эвакуировались с временно оккупированных территорий Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей возвращаться домой. При этом россияне даже указывают конечный срок – 1 октября. Таким образом враг готовится к псевдореферендуму и пытается создать видимость "большой явки".

В Мининтеграции говорят, что людей запугивают, шантажируют и угрожают забрать имущество и недвижимость, оставшуюся на временно оккупированных территориях.

"Следует помнить, что это провокация. Вместе с тем возвращение на ВТО – это опасность для жизни и большой риск уже не уехать оттуда", — заявили в министерстве.

Напомним, ранее Ирина Верещук заявила, что на временно оккупированных территориях враг использует сеть школ в качестве живого щита для российской военной техники и личного состава.

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