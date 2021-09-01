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Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом

Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом

teespring.com

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная.

Ранее в Украине пробу Манту ежегодно делали всем детям. Так изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерии, или бациллой Коха. Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не относящихся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Об этом в Telegram-канале информирует МОЗ.

В то же время пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям, старше двух месяцев. Прививки осуществляется, если результат пробы Манту был отрицательным. Малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие инфицированные микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни являются:

  1. охвата вакцинацией БЦЖ новорожденных детей;
  2. профилактика туберкулеза среди групп риска из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ)
  3. назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение им эффективного лечения.

Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:

  • контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
  • ВИЧ-инфекция;
  • потребность в трансплантации органов или костного мозга
  • силикоз (заболевания человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).

Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.

С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.

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