Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом

Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная.

Ранее в Украине пробу Манту ежегодно делали всем детям. Так изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерии, или бациллой Коха. Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не относящихся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.

Об этом в Telegram-канале информирует МОЗ.

В то же время пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям, старше двух месяцев. Прививки осуществляется, если результат пробы Манту был отрицательным. Малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие инфицированные микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни являются:

охвата вакцинацией БЦЖ новорожденных детей; профилактика туберкулеза среди групп риска из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ) назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение им эффективного лечения.

Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:

контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;

ВИЧ-инфекция;

потребность в трансплантации органов или костного мозга

силикоз (заболевания человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).

Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.

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С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.

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