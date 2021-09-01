Проба Манту: кому следует делать и является ли она доказательством инфицирования туберкулезом

Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная.
Ранее в Украине пробу Манту ежегодно делали всем детям. Так изучали состояние инфицированности возбудителем туберкулеза — микобактерии, или бациллой Коха. Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не относящихся к группам риска, нецелесообразно как с медицинской, так и с экономической точки зрения.
Об этом в Telegram-канале информирует МОЗ.
В то же время пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям, старше двух месяцев. Прививки осуществляется, если результат пробы Манту был отрицательным. Малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие инфицированные микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни являются:
- охвата вакцинацией БЦЖ новорожденных детей;
- профилактика туберкулеза среди групп риска из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ)
- назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение им эффективного лечения.
Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, которые имеют такие факторы риска развития туберкулеза, как:
- контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
- ВИЧ-инфекция;
- потребность в трансплантации органов или костного мозга
- силикоз (заболевания человека, которое возникает при длительном вдыхании шахтного пыли, содержащей свободный диоксид кремния).
Положительная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.
С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.
Читайте также:
- Нельзя мочить пробу Манту и "польза" перекиси: топ-5 мифов, которые разрушила Супрун. Инфографика
- Это важно знать: 10 вопросов о реакции Манту
- Детям в России вкололи пробу Манту с дозой туберкулина, которая в 2,5 тысячи раз превышала норму