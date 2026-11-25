История собаки Лолы на фронте

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У украинских военных на передовой появилась необычная боевая подруга — бездомная собака по кличке Лола, которая прибилась к экипажу наземного роботизированного комплекса пограничной бригады «Гарт». Теперь хвостатая сопровождает технику на боевых выездах, стоит около нее во время загрузки и преодолевает десятки километров по фронтовым дорогам.

Историей поделились пограничники бригады «Гарт».

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Как собака Лола подружилась с роботизированным комплексом на фронте: щемящая история

В подразделении у нее нет ни военного звания, ни официальной должности или боевых распоряжений. Тем не менее за один рейс Лола пробегает до 80 километров, безошибочно ориентируется на всех маршрутах своей техники и никогда не отстает от нее.

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Во время войны, к сожалению, есть много историй о потерянном доме, но история Лолы отличается: приютом для нее стала металлическая конструкция боевого робота. Все началось на месте базирования техники, куда прибилось одинокое животное.

Бойцы «Гарта» заметили ее и заговорили через громкоговоритель, которым оборудован комплекс. Постепенно Лола привыкла к голосам операторов, стала воспринимать НРК как жилье, а сам экипаж — как свою семью. С тех пор среди военных появилась негласная традиция: куда следует комплекс — туда идет и Лола.

«Мы привыкли к нашему талисману Лоле. Без нее уже никуда. Но малышня есть малышня: остановится попить воды, отдохнуть или просто сделать свои собачьи дела — мы ждем ее и трогаемся вместе дальше. Лола стала частью наших будней, добавляет тепла даже в самые серые дни войны», — говорит военный с позывным Йети.

Она выходит с бойцами на боевые выезды, пробегая несколько десятков километров за рейс. Пока на платформу загружают провизию и необходимое снаряжение для пехоты на передовой, собака стоит на страже у машины и не подпускает посторонних. Как только работа завершается, Лола снова бежит вслед за экипажем.

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Во время очередного рейса экипаж атаковал российский FPV-дрон. Лола получила тяжелые ранения — у нее полностью отказали задние лапы. Но даже в таком состоянии собака не осталась на дороге, а сама доползла вслед за роботом прямо к позициям пограничников.

Военные сразу оказали ей первую помощь и взялись за лечение, прилагая все усилия, чтобы поставить ее на лапки.

Далее бойцов ожидала сложная эвакуация раненой напарницы. Несмотря на непогоду, постоянную угрозу с воздуха от вражеских беспилотников и высокие риски, парни не отказались от замысла спасти животное.

Для эвакуации снова использовали тот же наземный комплекс. Если раньше Лола десятками километров бежала за ним, то на этот раз робот вез ее на своей платформе, пока не доставил в более безопасный район.

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Для пограничников «Гарта» Лола стала родной — которая всегда встречает, идет рядом, следит и ждет, и ради которой бойцы сами готовы отправляться по опасным маршрутам. Она ни разу не оставила их позади — так что в решающий момент военные тоже не бросили ее.

Животные и война: последние новости

Напомним, из Краматорска Донецкой области эвакуировали 70-летнего местного жителя Владимира вместе с примерно 600 голубями, которыми он занимался всю жизнь на местном голубодроме.

Из-за опасной ситуации и обстрелов, во время которых птицы нервничали и отказывались от еды, мужчина не мог оставаться в городе, но и не хотел ехать без своих подопечных, так что около двух месяцев искал способ вывезти их самостоятельно.

Помочь со спасением смогли волонтеры сообщества «Спасение животных. Харьков», которые привезли десятки коробок для транспортировки птиц. Голубей вывезли в безопасную местность, где их приютил ветеран войны, который ранее уже имел опыт ухода за этими птицами. Благодаря успешной эвакуации птиц смог выехать из-под обстрелов и сам Владимир.

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