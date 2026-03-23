Пробил крышу и сдетонировал: стало известно, что взорвалось в супермаркете в Чернигове

Взрыв в супермаркете произошел во время отражения вражеской атаки на Чернигов.

Полиция проводит расследование

Полиция проводит расследование

Причиной взрыва в супермаркете АТБ на улице Летной в Чернигове 22 марта стал небольшой предмет, упавший на здание при отражении атаки российских дронов.

Об этом сообщает пресс-служба АТБ.

«Неизвестный объект пробил крышу магазина и сдетонировал прямо на полу торгового зала», — уточнили в пресс-службе.

Эксперты и взрывотехники полиции устанавливают тип предмета. По предварительным выводам специалистов, находка имела сравнительно небольшую взрывную силу.

Взрыв в АТБ в Чернигове

22 марта в Чернигове в супермаркете АТБ взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«Травмированы 4 человека, они доставлены в больницу. На месте работают все экстренные службы», — написал Брижинский.

Около 13:00 в Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за БпЛА в направлении Нежина и Славутича.

Напомним, сегодня в Буче прогремели два взрыва. Полиция говорит о теракте.

