Пробили дно: оккупанты в Крыму начали добывать воду из-под Азовского моря

Образцы воды, добытой из-под морского дна, отправили на экспертизу в Москву.

Оккупационные власти Крыма заявила о добыче первой пресной воды из-под дна Азовского моря. Об этом сообщает "Крым24" со ссылкой на крымского "вице-премьера" Марата Хуснуллина.

Согласно заявлению Хуснуллина, воду нашли путем бурения на глубине около 100 метров от морского дня. Образцы воды из пробуренных скважин отправили на проверку в столицу России. На результаты экспертизы придется ждать несколько дней.

Российские оккупанты Крыма предполагают, что вода из-под морского дна, вероятно, будет непригодной для подачи в водопроводные сети из-за высокой минерализации и будет требовать дополнительной очистки. Рассматривается возможность ее использования для орошения полей.

Напомним, ранее эксперт назвал шесть главных экологических проблем относительно загрязнения окружающей среды на оккупированном полуострове.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку