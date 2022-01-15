Пробирались сквозь снег в медицинских костюмах: в Закарпатье пограничники задержали троих негелалов, пробиравшихся в Румынию

Пробирались сквозь снег в медицинских костюмах: в Закарпатье пограничники задержали троих негелалов, пробиравшихся в Румынию

Нелегальные мигранты заранее замаскировались, но им это не помогло.

В Закарпатской области украинские пограничники задержали троих нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь украинско-румынскую границу.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники задержали мигрантов в 50 метрах от границы с Румынией. Никаких документов при себе у задержанных мужчин не было. Сначала все трое представились гражданами Сирии, но впоследствии пограничники установили, что один из них гражданин Египта.

Также оказалось, что всех троих соискателей лучшей судьбы правоохранители задерживают уже не в первый раз.

Чтобы оставаться незамеченными на заснеженной местности, нелегалы даже надели заранее приобретенные защитные медицинские костюмы белого цвета.

"В настоящее время пограничники выясняют круг лиц, вероятно причастных к организации незаконного путешествия иностранцев. На самых нелегальных путешественниках составлены протоколы об админправонарушениях, дела будут направлены в суд, который и даст правовую оценку их действиям", — говорится в сообщении.

Напомним, что польско-белорусская граница пыталась нелегально пересечь полсотни человек. Вместе с белорусскими спецслужбами мигранты бросали в польские патрули камни и бревна.

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