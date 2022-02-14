Пробирались сквозь заросли и сугробы: в Закарпатье больных 2 километра везли санками к карете скорой (фото)

Медики спасли обоих пациентов.
В Свалявском районе Закарпатской области из-за нерасчищенных дорог медики везли больных санками в карету скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи Закарпатской области.
Закарпатские медики рассказали, что в минувшие выходные из-за сугробов и нерасчищенных дорог они были вынуждены везти больных обычными санками в автомобиль скорой. В с. Стройное Свалявского района потеряла сознание 75-летняя женщина. Ей вызвали скорую. Через нерасчищенные дороги медики сначала пол часа добирались к пациентке.
"Как выяснилось, у женщины была гипогликемическая кома. После проведения всех необходимых медицинских манипуляций пациентка начала приходить в сознание, ее состояние стабилизировалось и улучшилось. Было принято решение – транспортировать к автомобилю. Женщину зафиксировали на носилках, положили на санки и повезли в скорую", – рассказали медики.
Подобный случай произошел в с. Яковское Свалявского района. Там 47-летний мужчина травмировал руку.
"К пациенту бригада продиралась пешком через заснеженную лесную чащу. У мужчины оказался сложный перелом со смещением. Пациенту дали обезболивающее, зафиксировали пневмошиной травмированную конечность и санками транспортировали в скорую. Медики доставили больного в Свалявскую больницу", — рассказали медики.
Напомним, в Житомирской области автомобиль скорой помощи застрял в снегу, фельдшер пешком пошел к больному.
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