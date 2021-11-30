Пробирки с кровью, шприцы и бинты: в Киевской области обнаружили свалку опасных медицинских отходов

Пробирки с кровью, шприцы и бинты: в Киевской области обнаружили свалку опасных медицинских отходов

Предприятие должно было сжечь более 6 тонн медицинского мусора, но вместо этого оно просто выбрасывало его на территории еще двух областей: Львовской и Николаевской.

Правоохранители Киевщины разоблачили предприятие по переработке мусора, которое вместо сжигания медицинских отходов из больниц, сбрасывало его под открытым небом на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от медучреждений более 6 тысяч тонн медицинских отходов. Речь идет о пробирках с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинских перчатках, люминесцентных лампах, шприцах, иглах, бинтах, которые использовались, в частности, и в инфекционных больницах и отделениях, где лечат больных COVID-19.

Медицинский мусор сбрасывали на территории трех областей / mvs.gov.ua

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками вывозили и сбрасывали их под открытым небом в местах, не приспособленных для утилизации мусора.

Медицинский мусор сбрасывали на территории трех областей / mvs.gov.ua

В апреле этого года предприятию аннулировали лицензии для утилизации опасных отходов, но, несмотря на это, фирма продолжила заключать договоры с медучреждениями, в результате чего получила более полумиллиона гривен.

Медицинский мусор сбрасывали на территории трех областей / mvs.gov.ua

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит заключение до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Медицинский мусор, который 5 месяцев пролежал недалеко от Львова, забрали на утилизацию

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