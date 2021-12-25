Пробивает очень высокие титры антител: Голубовская назвала особенности нового штамма коронавируса "Омикрон"

"Омикрон" вызовет новую вспышку COVID-19 в Украине, впрочем, эта волна обещает быть не такой трагической, говорит врач.

Протекание COVID-19, вызванного вариантом "Омикрон" (Omicron), имеет свои особенности.

В частности, он способен пробивать защиту вакцинированных и ранее болевших другими штаммами коронавируса.

Об этом говорится в сообщении известного врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Ольги Голубовской в фейсбуке.

В частности, инфекционистка перечислила особенности протекания и симптомы "Омикрона", среди которых высокая температура из-за высокой вирусной нагрузки.

Особенности протекания "Омикрона"

1. В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности дело не доходит;

2. Болеют вакцинированные, в том числе и имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала – 75 000 AU/мл). Участились повторные случаи заболевания. Разницы в протекании особой нет. Измерять титры антител тоже не имеет смысла;

3. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых произошли в рецепторсвязывающем домене. Возбудитель лишен возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действия нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, уступает тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости;

4. Температура тела из-за наступления высокой вирусной нагрузки даже больше, чем в варианте "Дельта" (Delta), но с гравитационным потоком не всегда коррелирует.

"Омикрон" вызовет новую вспышку COVID-19 в Украине

Ольга Голубовская говорит, что Украину ожидает рост заболеваемости, впрочем, эта волна обещает быть не такой трагической.

"Но рассчитывать на полное благополучие еще рано: группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит", – говорит врач.

Голубовская также акцентировала внимание на раннем лечении инфицированных.

"Тактика ведения больных (независимо от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной – раннее лечение противовирусными препаратами. Раньше – это сразу после установления диагноза, в первую неделю. Это наиболее эффективно, что мы имеем сегодня, в ограниченных условиях доступа к моноклональным антителам", — отметила инфекционистка.

Напомним, по прогнозам ВОЗ, штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе.

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