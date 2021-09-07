Пробки образовались на трасе Киев-Чоп во Львовской области из-за аварии фур

Вблизи села Дроговиж 31-летний водитель фуры врезался в грузовик, который ехал впереди.
Затруднено движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области. Утром там столкнулись два грузовика, один человек получил травмы.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Вблизи села Дроговиж 31-летний водитель фуры врезался в грузовик, который ехал впереди. От столкновения горючее вылилось на дорогу, фуры заблокировали движение в направлении Львова.
Виновника аварии госпитализировали в районную больницу, у него травмы средней степени тяжести, другой водитель не пострадал.
Из-за аварии несколько часов движение на этом участке было фактически заблокировано. Патрульные организовали объезд машин, впрочем до сих пор осталась тянучка.