Пробки образовались на трасе Киев-Чоп во Львовской области из-за аварии фур

Вблизи села Дроговиж 31-летний водитель фуры врезался в грузовик, который ехал впереди.

Затруднено движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области. Утром там столкнулись два грузовика, один человек получил травмы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Вблизи села Дроговиж 31-летний водитель фуры врезался в грузовик, который ехал впереди. От столкновения горючее вылилось на дорогу, фуры заблокировали движение в направлении Львова.

Виновника аварии госпитализировали в районную больницу, у него травмы средней степени тяжести, другой водитель не пострадал.

Из-за аварии несколько часов движение на этом участке было фактически заблокировано. Патрульные организовали объезд машин, впрочем до сих пор осталась тянучка.

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