Пробки с четырьмя странами — очереди на границе Украины 17 августа

Очереди на границе / © Getty Images

Очереди на границе Украины утром, 17 августа, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с четырьмя странами.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.

Пограничники призывают водителей помнить о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.

Ранее сообщалось, что август 2025 года стал рекордным по количеству пассажиров, пересекших границу Украины.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что с началом летнего сезона пассажиропоток из-за пунктов пропуска во Львовской области вырос на 40%. Кроме того, в выходные дни нагрузка на пункты пропуска увеличивается в среднем еще на 16% по сравнению с буднями.

В целом в 2025 году показатели пересечения границы людьми выше на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Тогда, за аналогичный период, из Украины уехало 356 тысяч и въехало 380 тысяч человек. Количество транспортных средств также было меньше — 137 тысяч.