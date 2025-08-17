- Дата публикации
Пробки с четырьмя странами — очереди на границе Украины 17 августа
Украинцы столкнулись с очередями на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
Очереди на границе Украины утром, 17 августа, зафиксированы на контрольных пунктах пропуска с четырьмя странами.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Речь идет о Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.
Пограничники призывают водителей помнить о возможных перебоях в работе электронных систем контроля.
Ранее сообщалось, что август 2025 года стал рекордным по количеству пассажиров, пересекших границу Украины.
В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что с началом летнего сезона пассажиропоток из-за пунктов пропуска во Львовской области вырос на 40%. Кроме того, в выходные дни нагрузка на пункты пропуска увеличивается в среднем еще на 16% по сравнению с буднями.
В целом в 2025 году показатели пересечения границы людьми выше на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Тогда, за аналогичный период, из Украины уехало 356 тысяч и въехало 380 тысяч человек. Количество транспортных средств также было меньше — 137 тысяч.