"Проблема будет не только нам, но и всей Европе": "Флеш" предупредил о новой угрозе РФ

Сергей Бескрестнов / © Associated Press

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Россия развивает спутниковую систему связи «Рассвет», которая может позволить управлять ракетами и дронами типа «Шахед» онлайн над всей территорией Украины. Эта технология может представлять угрозу не только Украине, но и Европе и США.

Об этом заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, передает корреспондент ТСН.

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«России нужно построить где-то 250 спутников, чтобы запустить систему „Рассвет“, чтобы она начала работать на территории Украины. „Рассвет“ — это наш следующий вызов. Мы понимаем о чем это будет. Я бью тревогу как могу, потому что Россия может запустить этот проект очень быстро. У них уже сейчас более 40 спутников. У них есть проблемы с орбитами сейчас, но у них уже есть окна, позволяющие им работать над Украиной: 40 минут, час», — сказал он.

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Бескрестнов подчеркнул, что последствия развития российской спутниковой сети могут ощутить и другие страны. В частности, он связал с новой системой управления дронами угрозу от беспилотников, время от времени фиксирующих над Европой.

«И это проблема, и мы сейчас пытаемся сказать миру, что это проблема не для Украины, это проблема для всех: для Европы, для Соединенных Штатов, например. Потому что эти самые загадочные БПЛА, которые сейчас летают время от времени над Европой, они будут летать с новой системой управления „Рассвет“. То есть это проблема, вызов», — добавил он.

Напомним, российские войска снова применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К». Она оснащена системой оптической навигации и имеет увеличенную дальность, скорость и высоту полета.

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