Проблема для вертолетов РФ: в Defense Express оценили окно возможностей для украинских зенитных FPV-дронов

Россияне жалуются, что украинские зенитные FPV-дроны теперь поражают больше вертолетов, чем зенитные ракеты. Вражеский лётный состав регулярно получит выговоры за энергичное маневрирование во время атак, а причина тому – попытки сохранить ресурсы машин.

Об этом пишет Defense Express.

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Речь идет и об установке на российские вертолеты комплексов РЭБ, активно используемых наземными подразделениями.

"Как оказалось этой задачей в РФ пока занимают на уровне "энтузиастов", которые "колхозят" свои изделия на машины на свой риск. Централизованно с привлечением соответствующих научных и производственных мощностей в РФ этой темой никто не занимается", — отмечают в Defense Express.

Дело в том, что имеющиеся на российских вертолетах средства предназначены для противодействия и предупреждения об угрозе от зенитных ракет и ракет "воздух-воздух". Например, комплекс Л-370 "Витебск":

предупреждает экипаж вертолета об облучении РЛС или лазером

фиксирует запуск и приближение ракет

выпускает тепловые ловушки и диполи для противодействия тепловым и противорадиолокационным головкам самонаведения ракет.

Впрочем, следует понимать: все это бессильно против FPV-дронов. Учитывая эти факты, для украинских зенитных FPV-дронов действительно появилось довольно интересное окно возможностей.

"Потому что самодельные комплексы РЭБ для летательных аппаратов, особенно для вертолетов и особенно для Ка-52, с их уровнем вибрации, это довольно отдельная и интересная тема. Кроме того, сам вертолет, имеет целый ряд радиосистем, которые вполне могут начать конфликтовать с самодельными комплексами РЭБ"

По убеждению аналитиков, появление заводских средств российского производства может занять достаточно долгий срок. Более того, речь идет о РЭБ, который может конфликтовать с собственными радиоэлектронными системами носителя.

А учитывая стоимость и сложность цели, вполне логично, что зенитные FPV-дроны могут отличаться использованием более дорогих комплектующих и оснащением. Поэтому, например, установка на них машинного зрения, который нивелирует РЭБ, является целесообразным и логическим решением. Поэтому и разработки любых средств борьбы в радиоспектре могут оказаться беспомощными.

"Сейчас зенитные FPV-дроны вполне могут стать достаточно эффективным средством противодействия вертолетам. Особенно учитывая появление образцов, которые могут разгоняться уже до 260 км/ч. Хотя для того, чтобы эффективно догнать вражеский вертолет, надо увеличивать скорость, потому что для Ка-52 те же 260 км/ч – крейсерская скорость, при максимально допустимой в 310 км/час.

Напомним, украинские беспилотники продолжают атаки на авиабазу "Оленья" в Мурманской области России. Эти удары продолжаются уже четвертый день подряд, что приводит к постоянной эвакуации личного состава из военного городка.

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