Проблема «майданной» Украины: у Зеленского объяснили основное противоречие в запросах граждан

Михайо Подоляк

В Офисе президента высказались об акциях против закона по НАБУ и САП. Протест, который мы видели на площади, — это решенный вопрос, что государство не может принимать решения, не понимающие общество. Она должна эти решения объяснять.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук на ютуб-канале «Мосейчук+».

Он отмечает, что это проблема коммуникации и логики.

«А если кто выходит и говорит оскорбительные вещи на счет детей или родителей президента, то это не протест. Это попытка сломать страну внутренне, чтобы в стране была война всех против всех. И это очень плохо. И вот здесь правоохранительные органы должны работать достаточно жестко, серьезно», - подчеркнул он.

По его словам, предыдущие президенты Украины Кравчук и Кучма построили определенный каркас украинской государственности, но они не сделали государство полностью самостоятельной, которая осознавала бы свою уникальность. И сейчас это делает Зеленский.

«Это всегда проблема «майданной» Украины — здесь все хотят одновременно и влиять на процессы, и в тот же момент все хотят, чтобы был мощный гетман. Это конфликтность, заложенная исторически в украинскую идентичность: и Майдан, и склонный к авторитарным трендам авторитарный гетман», — объяснил Подоляк.

И демократия и порядок добавила Мосейчук, с чем согласился Подоляк.

Чиновник отметил, что эпизод с Миндичем может быть опасным, только если «он будет использоваться как компрометирующая составляющая». Не исключено, что кто попытается использовать эту ситуацию именно так, допускает Подоляк. Но повторить ситуацию, которая возникла у президента Кучмы, после пленок Мельниченко уже не получится.

Сегодня уже другая Украина, президент другой. Кучма только начинал понимать, что такое президентство. Зеленский, наоборот, прекрасно понимает, что такое ответственность президента, он волевой в этом плане, и он готов будет к откровенному общению. Кучма не был готов категорически. И это — фундаментально разные ситуации. Зеленский будет готов к любому общению на любом уровне. Он уже показал на примере конфликта вокруг антикоррупционной вертикали, что умеет спокойно и быстро реагировать, в отличие от Кучмы», — завершил Подоляк.

Напомним, у российского режима нет никаких реальных предложений для прекращения войны против Украины. Советник ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что недавний контакт между американским спецпосланником Стивом Виткоффом и Владимиром Путиным является лишь политическим жестом , не имеющим практического влияния на ход событий.

Он добавляет, что позиция Кремля остается неизменной: российский лидер не отказывается от идеи реванша и пытается легализовать захват украинских территорий. Подоляк напомнил, что после распада СССР в 1991 году Россия была признана в международных границах и не имеет никакого юридического права на какие-либо украинские земли.