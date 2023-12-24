Проблема мобилизации, "повестки" за границу и будет ли помощь от США: главные тезисы интервью министра обороны Умерова

Правила мобилизации должны быть понятны для общества, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в большом интервью "Суспільному" рассказал о главной проблеме мобилизации в Украине, возможности демобилизации военных, электронных оповещениях, которые будут получать украинцы даже за рубежом, и о том, насколько важна помощь США для успешного ведения боевых действий на фронте.

ТСН.ua собрал главные тезисы из этого разговора с главой оборонного ведомства.

О мобилизации

По словам Рустема Умерова, правила мобилизации должны быть понятны для общества, а служба в армии не должна восприниматься как наказание. Он считает, что в процессе мобилизации нужно изменить мировоззренческие подходы и создать одинаковые правила игры для всех.

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“Нужно понимать, что такое мобилизация, потому что мы демонизировали эти процессы. У нас, к сожалению, воспринимается, что служить родине – это наказание. А для меня это честь. Эти мировоззренческие вещи нужно изменить: и подходы к ним, и форматы”, — подчеркнул министр.

По его словам, чтобы обществу понять, как мы будем отвоевывать территорию, требуют разъяснения или изменения вопроса мобилизации, демобилизации, отсрочки и социальной защиты.

“Мы должны это решить, быть ясными, открытыми и прозрачными. Потому что это безопасность страны, это ее оборона. Если хотим помощи общества, то должны сказать, как и кого хотим пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого мы готовим законопроект”, — подчеркнул Рустем Умеров.

О "повестках" за границу

Министр обороны отметил, что в Украине за последние полтора месяца консолидировали все базы данных, чтобы понимать, сколько мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу. В случае принятия решения о вызовах в ТЦК и СП (военнокоматы) через электронное извещение их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

"Если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", — отметил он.

Рустем Умеров убежден, что часть этих военнообязанных мужчин вернется в Украину.

"Считаю людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей. Мы просто призываем. этих людей пройти учет”, – сказал он.

О демобилизации

Рустем Умеров отметил, что термин "демобилизация" можно будет применять только после завершения активной фазы войны с Россией. Сейчас же разрабатываются решения, которые позволят отдохнуть некоторым воинам.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — рассказал он.

Министр отметил, что "демобилизация" для некоторых военных не будет зависеть от количества вновь призванных.

О помощи США

Министр обороны Рустем Умеров пояснил, что для Украины крайне важен пакет помощи в 60 миллиардов долларов, который до сих пор не утвердил Сенат США, но заверил, что ситуация с финансами в армии "сложная, но контролируемая".

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По его словам, российские фейки о том, что якобы ЕС или США отказались помогать Украине, не соответствуют действительности.

"Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины есть, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", – сказал Умеров.

Министр признал, что вопрос финансовой поддержки будет постоянно, пока Украина не запустит свою экономику в тех объемах, которые нам нужны.

"Мы должны смотреть, как будет действовать враг. Мы делаем план обороны, обсуждаем эти вопросы с партнерами и планируем продолжение сотрудничества. Некоторые средства, оборудование или несвоевременно приходят, или они закончились, или придут позже. Это операционные вопросы, по которым мы с ними в постоянном контакте", – объяснил Умеров.

О закупке дронов

Рустем Умеров сообщил, что у Минобороны уже сформировали потребности в беспилотниках на следующий год.

Он не исключает, что все 50 тысяч дронов украинского производства государство закупит.

"Деньги только недавно были перечислены и уже начинаем работать. То есть есть, например, 200+ типов дронов, есть несколько производителей — до сих пор большинство этих производителей не работало в таком количестве и мы начали это тестировать. Есть дроны, которые как FPV, есть бомберы, есть морские дроны — их сотни", — добавил глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ожидает от местных властей еще большего содействия в мобилизационной работе.

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