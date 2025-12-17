"Проблема не в ТЦК": экс-мер Славянска разнес "партию уклонистов"

Как антимобилизационные настроения стали угрозой национальной безопасности / © ТСН

Реклама

В Украине нужно прекратить толерантность к уклонистам и вражескую пропаганду, направленную на срыв мобилизации.

Об этом заявил начальник отделения гражданско-военного сотрудничества Житомирского районного ТЦК и СП, экс-мер Славянска Олег Зонтов в интервью Житомир.info.

Бывший политик с Донбасса признает, что сейчас ряды ВСУ нельзя полностью укомплектовать одними добровольцами.

Реклама

«Мы не сможем пополнить Вооруженные силы Украины только путем тех людей, которые четыре года почему-то отсиживались, а теперь решили пойти. Такого не бывает — это сказка! Если человек четыре года войны сидел в своем окопе, комфортном, теплом, то, конечно, он не хочет идти в окоп, который находится на фронте. И здесь вопрос, я еще раз говорю, не к Вооруженным силам Украины, не к территориальным центрам комплектования, а именно к тем людям, которые не хотят туда идти», — заявил Зонтов.

Он отметил, что в Украине нужно перестать терпеть и поддерживать уклонистов.

«Смотрите, у нас есть такой военнослужащий и журналист Павел Казарин, дончанин тоже, кстати. Он как раз и ввел понятие «партии уклонистов», которые за то, что должны служить все, лишь бы не они: пусть служат сыновья депутатов, полицейские, министры, спортсмены, но только не я. Второй момент — они еще обесценивают Силы обороны. Они начинают рассказывать, что вы такие-сякие, где вы в тылу служите, а почему вы в тылу, а не на передовой? А почему вы с передовой приехали сюда? Ой, а у вас есть ордена и медали? А нет, значит, вы не воевали. Ой, у вас есть ордена и медали? А значит, вы в штабе сидели, потому что те, кто воюет, их не получают. И они постоянно обесценивают их», — рассказывает военный.

Зонтов уверен, что такие тезисы специально вбрасываются, подкрепляются и раздуваются как раз со стороны врага.

Реклама

Военный уверен, что проблема не в ТЦК, а именно в обществе.

«Надо включать то наше критическое мышление, которое отличает украинца от россиянина… Мы не то чтобы опоздали, мы где-то пропустили эту точку невозврата или возвращения, где в обществе начали побеждать эти антимобилизационные настроения. И здесь, я считаю, что это такая, опять же не только проблема ТЦК, это проблема общая, она должна выходить на государственный уровень», — подчеркнул он.

Ранее командир медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова раскритиковала «мобилизацию наизнанку», когда в армию берут непригодных мужчин. По ее словам, в армию попадают мужчины с шизофренией и алкоголики.