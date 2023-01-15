Проблема с электричеством серьезная, отключения света могут быть длительными — ДТЭК

По состоянию на вечер 15 января дефицит генерации в украинской энергосистеме после российской атаки огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании YASNO, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко.

"Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты — пока неизвестно", — написал он у себя в Facebook.

По словам Коваленко, проблема настолько серьезная, что "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления по всей Украине, в частности, в Киеве.

"Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать. Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть запитана", — отметил он.

Гендиректор энергетической компании назвал разрушения значительными. Пока все энергетики работают над восстановлением.

"Но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", – предупредил Коваленко.

Напомним, в субботу, 14 января, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Враг повредил одну из тепловых электростанций. Коваленко показал фото попадания в одну из ТЭС.

Трагедия в Днепре спасатели, волонтеры и жители продолжают разбирать завалы.

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