Проблема с ПВО на Черниговщине: власть объяснила ситуацию

ПВО / © tsn.ua

Реклама

В Сети бьют тревогу из-за ситуации с ПВО на Черниговщине. Власть прокомментировала ее, отметив, что нередко за информационными скандалами стоит Россия. Как утверждает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в области работают по вражеским «Шахедам».

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Дата публикации 16:08, 02.10.25 Количество просмотров 10 Власти объяснили ситуацию с ПВО на Черниговщине

Чиновник заверил, что все общины Черниговщины, ОВА, МВА очень много помощи оказывает и оказывала Вооруженным силам, в том числе и для усиления ПВО.

Реклама

«Мы работаем в тесной коммуникации с командованием воздушных сил, с нашими силами обороны, которые у нас находятся. Эта работа постоянно продолжается и она усиливается. Я, к сожалению, не могу назвать статистику, но она не такая, как иногда пишут в соцсетях», — отметил Чаус.

Если бы мобильной огневой группы, другие средства поражения, РЭБы не работали, добавляет он, ситуация была бы хуже. Чаус также акцентировал, что недостаток средств ПВО зависит от количества дронов, летящих на Черниговщину сегодня.

«На сегодняшний день точно и администрация, и общины, и были уже много совещания за эти дни последние, в течение последнего месяца, даже не двух дней последнего месяца, что до наращивания силы средства в ПВО мы работаем в этом направлении», — заключил он.

Ранее мы писали, что военный блоггер заявил о серьезной проблеме с ПВО на Черниговщине. «Шахеды», которыми Россия беспощадно атакует область, вроде бы вообще не сбивают, и они постоянно поражают критическую инфраструктуру. Учитывая ситуацию, решение нужно принимать на всех уровнях — от ОВА до Воздушных сил.

Реклама

В Сети жители Черниговской области жалуются на сверхсложные условия проживания и серьезно задумываются о выезде. По меньшей мере, полмиллиона человек — без света.

Детали скандала — читайте в материале ТСН.ua.