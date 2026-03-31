Проблема СЗЧ: Сырский ответил, поддерживает ли "жесткие меры"

Сырский назвал главное условие для преодоления СЗЧ / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал проблему самовольного ухода из частей (СЗЧ) военными и заверил, что «не сторонник жестких мер».

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Сырский заверил, что в ВСУ многое сделано для того, чтобы военнослужащие возвращались из СЗЧ. По его словам, многие военные ежедневно возвращаются в батальоны-резервы, где они распределяются в разные части.

«Я не сторонник жестких мер. У нас законодательство и так достаточно строго относится ко всем, кто нарушает этот закон», — сказал Сырский в ответ на вопрос, имеет ли наказание за СЗЧ быть более строгим.

Он добавляет, что видит этот процесс для того, чтобы создать условия, чтобы самих СЗЧ было меньше на всех этапах мобилизации.

Сырский подчеркнул, что к мобилизованным нужно относиться по-человечески — в ТЦК, учебных центрах и воинских частях.

«То есть, чтобы не было образа, формализма. Все хотят, чтобы к ним относились по-человечески. Человеческое отношение должно быть на всех этапах. Я думаю, что тогда и проблем будет гораздо меньше», — подытожил главком ВСУ.

Ранее министр обороны Федоров заявил, что готовит новые решения по СЗЧ и срокам службы для пехоты.

