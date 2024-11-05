Проблема СЗЧ в армии: что советуют в Третьей штурмовой

По словам Кухарчука, ушедшие в СЗЧ бойцы могут возвращались в те подразделения, "где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию".

Начальник рекрутинга 3 ОШБр, командир 2-го батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" заявил, что его бригада готова дать шанс СЗЧшникам.

Особенно это касается тех военных, которые ушли в СЗЧ из-за конфликта с командованием, хотя и имели желание служить.

"Сегодня очень важно, чтобы бойцы, которые в статусе СЗЧ и желают вернуться, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию. Это шанс пополнить успешные бригады качественными людьми, которые в силу разных обстоятельств были вынуждены оказаться в этом статусе. Третья Штурмова готова показать вам настоящую украинскую армию. Врывайтесь", – призвал Кухарчук.

Напомним, глава Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что в Украине есть тенденция к росту фактов СЗЧ.

Ранее адвокат Андрей Писаренко объяснил, какая разница между СЗЧ и дезертирством.

9 октября сотрудники ГБР задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

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