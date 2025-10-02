Проблема СЗЧ в Украине: командир объяснил, что нужно для ее решения

Акция против законопроекта об ответственности за СВЧ / © Hromadske.ua

В Украине остро стоит проблема СЗЧ. Для ее решения требуются, в частности, годовые контракты и денежный мотиватор.

Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире «День.LIVE».

По его словам, у случаев СЗЧ много причин, и этот вопрос требует комплексного изучения и системных решений. Сегодня контракты часто автоматически пролонгируются, а это не панацея. и механизмы, которые дадут людям «окно выхода» и мотивацию вернуться.

Военный акцентировал, что у нас отсутствует действенный механизм перевода между бригадами, из-за чего бойцы уходят в СЗЧ.

«Сколько там, 200 тысяч, говорили, СЗЧ? Пусть будет цифра в 200 тысяч. Это 200 тысяч уголовных производств. Это что — 200 тысяч арестов? 200 тысяч лишений свободы? У нас не хватит мест лишения свободы и судебной системы. История будет показательна, чтобы другие боялись, но физически правоохранительная и судебная система не вытянут такое количество. А их не 200 тысяч», — объяснил он.

Учитывая это, важно работать комплексно:

внедрение денежного мотиватора;

предусмотрение срока службы;

краткосрочные контракты на 1 год после демобилизации;

упрощение механизмов перевода между подразделениями;

внимание к морально-психологическому состоянию военных.

«Нужно дать окно выхода — и это станет мотиватором для следующих мобилизующих людей. Многие из разведчиков говорят: „Я пошел добровольцем, а попал в рабство. Такого не должно быть“, — заключил Ярославский.

Ранее в Запорожье осудили мобилизованного, который самовольно покинул воинскую часть.

На суде мобилизованную вину признал. Мужчина объяснил, что не выдержал военную службу. Перед боевым заданием он пообщался с замполитом, решив, что лучше покинуть воинскую часть, чем выполнить приказ командира.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.5 ст.407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.