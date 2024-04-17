Проблема защиты энергообъектов: в Раде предлагают начать расследование

Народный депутат Алексей Кучеренко подчеркнул, что процесс принятия управленческих решений в вопросе энергетической и национальной безопасности является неэффективным и беспомощным.

В Верховной Раде Украины было предложено немедленно создать временную следственную комиссию (ВСК) по исследованию реализации органами власти программы строительства укрытий на объектах энергетики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко.

Соответствующее предложение, инициатором которого выступил Кучеренко, несколько дней назад было направлено лидерам всех фракций Верховной Рады.

"За последние дни в ходе рабочей поездки побывал на нескольких подобных объектах и еще больше убедился в необходимости срочного создания такой ВСК", – написал нардеп.

Он подчеркнул, что в защите энергообъектов главная проблема не в том, что большие бюджетные средства используются неэффективно.

"Речь идет об очевидной неэффективной и беспомощной организации самого процесса принятия управленческих решений в вопросе энергетической и национальной безопасности и абсолютно неэффективной системе контроля за их реализацией, за что рассчитываться будем мы все вместе с вами", — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп добавил, что необходимость создания ВСК стала совершенно очевидна в ходе выездного заседания Комитета по энергетике и ЖКУ, которое состоялось в Харькове, и посещение пострадавших объектов.

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