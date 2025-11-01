Из-за российской обстрелов отопительный сезон может быть проблемным / © iStock

Панельные «хрущевки» — пятиэтажные дома из типовых плит, построенные в советское время — имеют худшую теплоизоляцию. В случае проблем с отоплением из-за российских обстрелов больше всего будут страдать именно жители этих домов.

Об этом сказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в комментарии изданию «Телеграф».

По его словам, «хрущевки»-панельки без отопления продержатся максимум 36-48 часов.

Если на улице будут морозы, температура в квартирах этих домов снизится настолько, что придется сливать воду из системы центрального отопления, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

Панельные пятиэтажные дома, построенные из плит начали возводить в 1960-х годах, когда руководителем Советского Союза был Никита Хрущев. Именно поэтому они получили такое название.

Позже появились девятиэтажные варианты панельных домов. Их также считают одними из худших по теплоизоляции среди всего жилого фонда.

Напомним, 28 октября Украина официально начала отопительный сезон, несмотря на системные атаки России на энергетическую и тепловую инфраструктуру.