Проблемы лиц с инвалидностью нужно решать ежедневно на всех уровнях власти – Ирина Суслова

В более чем 10 областях Украины прошли мероприятия по обеспечению прав людей с инвалидностью.

3 декабря к Международному дню людей с инвалидностью в более чем 10 областях Украины прошли панельные дискуссии, встречи, мастер-классы и был проведен вебинар по теме "Социальная защита прав людей и детей с инвалидностью" по инициативе Женского движения "ЗА МАЙБУТНЄ.

К соответствующим мероприятиям присоединились представители местных органов власти, руководители территориальных общин, депутаты и общественные организации.

Так, в Белой Церкви Киевской области была проведена панельная дискуссия на тему "Усовершенствование предоставления социальных услуг лицам с инвалидностью, обеспечение выполнения государственных программ реабилитации лиц с инвалидностью в Белоцерковской общине". В дискуссии, в частности, принял участие мэр Белой Церкви Геннадий Дикий. В Ивано-Франковске и Покровске Донецкой области прошли мастер-классы для детей с инвалидностью, а в Ровно прошла бранч-встреча для матерей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В Женском движении "ЗА МАЙБУТНЄ" в рамках проекта "Голос людей с инвалидностью" решили привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и поднять вопросы обеспечения прав лиц с инвалидностью в Украине.

"Наша задача – обратить внимание власти на проблемы людей с инвалидностью в Украине и обеспечить защиту их конституционных прав. Справедливость, равенство, обеспечение конституционных прав – это три кита, на которых держится социальная политика государства. И Украина не должна быть исключением!" – объясняет лидер движения Ирина Суслова.

Напомним, что почти год назад движение инициировало проект "Голос людей с инвалидностью" с целью содействия реальному включению лиц с инвалидностью в активную общественную жизнь и обеспечение их конституционных прав. В течение года в движении провели ряд общенациональных мер по поднятию проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в Украине и разработки предложений по их решению.

В октябре 2021 года Женское движение "ЗА МАЙБУТНЄ" присоединилось к комитетским слушаниям на тему "Проблемные вопросы законодательного урегулирования и реализации государственной политики по обеспечению прав лиц с инвалидностью", которые прошли в Комитете ВРУ по правам человека. Комитет рекомендовал парламенту принять ряд законопроектов по усилению защиты прав лиц с инвалидностью. Инициативы, наработанные Женским движением "А МАЙБУТНЄ" в рамках проекта "Голос людей с инвалидностью" были услышаны в стенах парламента. Так, благодаря деятельности движения впервые за семь лет в госбюджете-2022 были повышены расходы на реабилитацию детей с инвалидностью.

Вместе с этим, в движении активно внедряют социальные проекты для людей с инвалидностью в регионах: открывают спортивные секции для взрослых и детей с инвалидностью, проводят творческие и кулинарные мастер-классы и психологические тренинги.