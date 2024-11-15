Проблемы на рынке труда в Украине: женщины начнут осваивать мужские профессии – проект правительства

Среди профессий — слесарь, водитель трамвая или автобуса, тракторист, токарь, машинист и т.д.

Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 15 ноября.

В пояснительной записке говорится, что из-за большой войны в Украине возник дефицит кадров. Вместе с тем, работодатели открыты для трудоустройства женщин на нетипичные должности.

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Согласно документу, опубликованному депутатом, женщин будут обучать для будущего трудоустройства на должностях:

станочника;

водителя погрузчика, трамвая, троллейбуса;

электрогазосварщика;

электромонтера;

машиниста экскаватора, крана;

монтажника систем утепления построек;

оператора станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельных;

слесаря;

столяра;

плотника;

токаря;

тракториста;

фрезеровщика.

Напомним, в Украине все военнообязанные женщины 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК.

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