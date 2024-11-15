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Проблемы на рынке труда в Украине: женщины начнут осваивать мужские профессии – проект правительства

Проблемы на рынке труда в Украине: женщины начнут осваивать мужские профессии – проект правительства

Из-за нехватки персонала в Украине запустят экспериментальный проект Фото: X (Twitter)

Среди профессий — слесарь, водитель трамвая или автобуса, тракторист, токарь, машинист и т.д.

Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 15 ноября.

В пояснительной записке говорится, что из-за большой войны в Украине возник дефицит кадров. Вместе с тем, работодатели открыты для трудоустройства женщин на нетипичные должности.

Согласно документу, опубликованному депутатом, женщин будут обучать для будущего трудоустройства на должностях:

  • станочника;
  • водителя погрузчика, трамвая, троллейбуса;
  • электрогазосварщика;
  • электромонтера;
  • машиниста экскаватора, крана;
  • монтажника систем утепления построек;
  • оператора станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельных;
  • слесаря;
  • столяра;
  • плотника;
  • токаря;
  • тракториста;
  • фрезеровщика.

Напомним, в Украине все военнообязанные женщины 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК.

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