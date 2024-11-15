Проблемы на рынке труда в Украине: женщины начнут осваивать мужские профессии – проект правительства

Среди профессий — слесарь, водитель трамвая или автобуса, тракторист, токарь, машинист и т.д.
Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который поможет привлечь женщин в новые профессии. Это вынужденная мера из-за пребывания на фронте значительной части мужчин.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в пятницу, 15 ноября.
В пояснительной записке говорится, что из-за большой войны в Украине возник дефицит кадров. Вместе с тем, работодатели открыты для трудоустройства женщин на нетипичные должности.
Согласно документу, опубликованному депутатом, женщин будут обучать для будущего трудоустройства на должностях:
- станочника;
- водителя погрузчика, трамвая, троллейбуса;
- электрогазосварщика;
- электромонтера;
- машиниста экскаватора, крана;
- монтажника систем утепления построек;
- оператора станков с программным управлением, дистанционно управляемых аппаратов, котельных;
- слесаря;
- столяра;
- плотника;
- токаря;
- тракториста;
- фрезеровщика.
Напомним, в Украине все военнообязанные женщины 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК.
Читайте также: