"Проблемы с алкоголем": "Слуги народа" перессорились между собой из-за "отставки Залужного"

Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла снова призвала уволить с поста Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Генерала Валерия Залужного, заявив, что у него "проблемы с алкоголем".

На своей странице в Facebook Безугла заявила, что отставка Залужного – "это шанс на план 2024".

Нардепка заявила, что якобы у Главнокомандующего ВСУ "проблемы с алкоголем", а также она намекнула, что это касается всего украинского генералитета.

Кроме того, нардепа написала, что якобы Залужный шантажирует, что в случае отставки, не останется в ВСУ, а уволит из-за ВЛК.

Кроме того, она заявила, что чем быстрее состоится отставка Главнокомандующего, "тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожение людей не только россиянами, но и заскорузлой собственной постсоветской армией".

В свою очередь "Слуга народа" Юлия Яцик в комментариях призвала Безуглу саму "завязывать и с алкоголем, и с тяжелыми наркотиками".

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Кроме того, мы ранее информировали, что нардепка Марьяна Безугла назвала трех претендентов на замену главкома Залужного.

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