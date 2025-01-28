Проблемы с мобилизацией: эксперт заявил, что власти боятся трогать неприкосновенных

В Украине достаточно людей, которые могут заменить военных на фронте, власти просто "боятся трогать этих неприкосновенных".

Такое мнение военный аналитик Дмитрий Снегирев выразил в эфире "Киев24".

Эксперт прокомментировал заявление народного депутата Романа Костенко о том, что в Украине маловероятна демобилизация, ведь больше внимания сейчас уделяется ротации подразделений на линии столкновения.

"Здесь возникает вопрос – а почему некому (заменить военных на фронте – ред.)? У нас 300 тысяч так называемого спецучета, молодых пенсионеров типа того же Костенко. Это соответственно сотрудники СБУ, Министерства внутренних дел, прокуратуры, которые на спецучете. И их почему-то не затрагивают вопросы мобилизации. Поэтому, когда говорят "да некем менять" — есть кем менять. Власть боится трогать этих неприкосновенных", – высказал мнение Снегирев.

Он также ответил на замечание ведущего о том, что на фронте сражается несколько бригад, сформированных из работников полиции.

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"Из чего формируются эти бригады? Это бригады Нацгвардии. Каждый гражданин Украины мог заключить контракт с каждой отдельной бригадой и автоматически он становился военнослужащим этой воинской части, бригады "Лють". А говорится о сотрудниках Министерства внутренних дел, которых около 500 тысяч. Не стоит путать эти понятия", – объяснил военный эксперт.

В то же время он акцентировал, что в нынешних условиях проведение демобилизации невозможно.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что в условиях активных боевых действий проведение демобилизации невозможно. Единственное, что возможно, это ротация на уровне либо подразделений, либо ротация личного состава", – сказал Снегирев.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности демобилизации, пока идет полномасштабная война.